LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: Desthieux centra il primo sigillo, gara difficile per gli azzurri (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Hofer paritrà domani 21esimo e servirà il 20/20 per inventarsi qualcosa in chiave podio. Un saluto sportivo. 16.55 55esimo il trentino, a 1’47” e davanti a Bormolini che chiude dunque 57esimo. Ottima prova sugli sci di Tommaso. Tutti gli italiani qualificati per l’inseguimento anche se partiranno dalle retrovie. 16.54 Giacomel è sul tempo di Bormolini a 500 metri dall’arrivo. Seguiamo il suo arrivo prima di chiudere il collegamento. 16.52 Giacomel è a 6? da Bionaz e sta lottando per entrare nell’inseguimento. Dovrebbe farcela comodamente a meno di un crollo finale. 16.50 Comunque resta interessante la battaglia sugli sci tra gli italiani perché Giacomel esce con 8? di ritardo da Windisch/Bionaz/Bormolini nonostante l’errore in più! 16.49 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 E’ tutto per questa. Hofer paritrà domani 21esimo e servirà il 20/20 per inventarsi qualcosa in chiave podio. Un saluto sportivo. 16.55 55esimo il trentino, a 1’47” e davanti a Bormolini che chiude dunque 57esimo. Ottima prova sugli sci di Tommaso. Tutti gli italiani qualificati per l’inseguimento anche se partiranno dalle retrovie. 16.54 Giacomel è sul tempo di Bormolini a 500 metri dall’arrivo. Seguiamo il suo arrivo prima di chiudere il collegamento. 16.52 Giacomel è a 6? da Bionaz e sta lottando per entrare nell’inseguimento. Dovrebbe farcela comodamente a meno di un crollo finale. 16.50 Comunque resta interessante la battaglia sugli sci tra gli italiani perché Giacomel esce con 8? di ritardo da Windisch/Bionaz/Bormolini nonostante l’errore in più! 16.49 ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 15.40 il via della Sprint maschile, gara fondamentale per la Coppa del Mondo #6Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 15.40 il via della Sprint maschile, gara fondamentale per la Coppa del Mondo #6Marzo… - alcinx : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la Sprint femminile: Eckhoff va a caccia del quinto successo consecutivo, Italia a cinque punte #6Ma… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la Sprint femminile: Eckhoff va a caccia del quinto successo consecutivo, Italia a cinque punte #6Ma… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per la Sprint femminile: Eckhoff va a caccia del quinto successo consecutivo, Italia a cinque pu… -