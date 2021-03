Le previsioni meteo per il 6 marzo, in arrivo due perturbazioni: temperature in calo (Di sabato 6 marzo 2021) Le previsioni meteo per l’Italia di sabato 6 marzo segnalano l’arrivo sulla Penisola di ben due perturbazioni che determineranno un brusco ritorno all’inverno. In particolare si assisterà ad un netto calo delle temperature e all’arrivo di piogge e temporali. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per la giornata di oggi non ha emesso bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, venerdì 5 marzo, e valido fino alla mezzanotte di oggi, sabato 6 marzo, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allerta meteo per rischio idraulico e rischio ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021) Leper l’Italia di sabato 6segnalano l’sulla Penisola di ben dueche determineranno un brusco ritorno all’inverno. In particolare si assisterà ad un nettodellee all’di piogge e temporali. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per la giornata di oggi non ha emesso bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, venerdì 5, e valido fino alla mezzanotte di oggi, sabato 6, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allertaper rischio idraulico e rischio ...

