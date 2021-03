"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. "Sono a norma" Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - L'di certificazioneledi aver approvatonon conformi. Universal Certification,certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato ufficialmcon un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. "Sono a norma" Lecertificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per ...

Advertising

Corriere : Il test sulle mascherine Ffp2: «Quasi tutte non a norma, alcune non filtrano neanche il respiro» - Agenzia_Italia : 'Le mascherine FFP2 erano conformi', l'ente turco respinge le accuse - sulsitodisimone : 'Le mascherine FFP2 erano conformi', l'ente turco respinge le accuse - tiziano_bellemo : Ufficio anti frode UE avvia indagine su #FFP2 non a norma (sembrerebbero quelle #CE2163), ma vendite continuano. No… - DonDie_Sospeso : @_cristiano73 Cristia', il problema in Campania non è la chiusura delle scuole ma la densità degli abitanti e la ma… -