La Juve prima soffre | poi passa 3-1 alla Lazio 

(Di domenica 7 marzo 2021) Lariesce a ribaltare lo svantaggio iniziale esulla Lazio per 3-1. L'Udinese batte il Sassuolo in casa per 2-0 e interrompe la serie positiva degli emiliani. Finisce in parità (1-1) la sfida tra Spezia e Benevento. Questi i primi tre verdetti della 26esima giornata di serie A. Lapoi, 3-1Lazio Nonostante le assenze in difesa, Ronaldo partito dpanchina e una formazione quasi completamente rivoluzionata, lantus si prende una vittoria di forza e carattere ai danni di una Lazio bella a sprazzi. Allo Stadium finisce 3-1 in rimonta, con Correa che apre le danze ma non basta ai capitolini, ribaltati da Rabiot e ddoppietta di Morata. Pirlo ed i suoi si portano ...

... è allaa 20 anni, non è come giocare nel Parma. Ci sono pressioni in più, ogni passaggio è importante. Kulusevski sta diventando un campione nella testa ancorache nelle prestazioni'. ...6,5 Ramseymetà di grande sofferenza, poi è uno di quelli che tiene il cronometro della sfida. con una grinta da farne un vaccino per tutta la. 7,5 Morata Da unica punta, come piace a lui,...Highlights e gol Juventus-Lazio 3-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO). by Matteo Di Gangi 73. Il video degli highlights e dei gol di Juventus-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionat ...La Juventus vince 3-1 contro la Lazio e trova 3 punti davvero importanti in ottica scudetto, volando momentaneamente a -7 dall'Inter ...