Jo Squillo e Sabrina Salerno di nuovo insieme: "Sempre più donne" (Di sabato 6 marzo 2021) Jo Squillo e Sabrina Salerno conquistano Instagram con una foto insieme a poche ore dall'omaggio di Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021. Le due cantanti si sono ritrovate per un evento a Milano, splendide e Sempre più amiche. A testimoniarlo uno scatto in cui sorridono: "Sempre più donne", hanno commentato sui rispettivi profili, ricordando la loro famosissima hit. Era il 1991, quando Jo Squillo e Sabrina Salerno parteciparono al Festival presentando la canzone Siamo donne. Un brano rivoluzionario, divenuto iconico nel corso degli anni. La canzone, che celebrava l'amicizia fra le due e una forza tutta al femminile, oggi è un vero e proprio cult. Così tanto che nella quarta serata di Sanremo 2021, Amadeus ...

