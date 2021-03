(Di sabato 6 marzo 2021) Potrebbero esserci delle problematiche in casarelativamente al trasferimento dalla Juventus di Blaise. Il passaggio in MLS al club di Beckham del centrocampista francese è stato messo sotto la lente di ingradimento dai vertici della federazione americana che hanno aperto un'su come l'operazione sia stata condotta e, nel dettaglio, se tutte le norme siano state rispettate comprese quelle che fanno riferimento al tetto salariale.I SOGNI DI MERCATO DI DAVID BECKHAMIl comunicato sucaption id="attachment 1045483" align="alignnone" width="538"(twitter)/captionAttravero una nota apparsa nelle scorse ore sul sito della MLS, la federazione americana ha fatto sapere: "La Major League Soccer ha ...

Advertising

giacomo1994_ : RT @cmdotcom: #Matuidi-#InterMiami: la #MLS apre un'indagine, ingaggio sotto investigazione - ItaSportPress : Inter Miami, caso Matuidi: la MLS ha avviato indagine sul suo acquisto - - simonebra85 : RT @GoalItalia: La MLS ha aperto un'indagine sul trasferimento di Matuidi all'Inter Miami ????? - UpSports_02 : @GoalItalia È una cosa che riguarda la lega americana e l'Inter Miami - LaCasaDelCalcio : RT @GoalItalia: La MLS ha aperto un'indagine sul trasferimento di Matuidi all'Inter Miami ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Miami

Ombre sulla firma di Blaise Matuidi con l': ecco il comunicato della MLS sull'arrivo del centrocampista francese negli ...Per CR7 è tornata a galla proprio in queste ore l'ipotesi MLS, con l'di Beckham a quanto pare sempre molto interessato all'acquisto del suo cartellino. Per evitare una sanguinosa ...(ilBianconero) Guai in vista per David Beckham: la sua Inter Miami - club di cui è coproprietario - è finita sotto indagine per colpa di Matuidi. Inter Miami, Higuain tra i designati. I tre designati ...La Major Soccer League ha avviato un’indagine sul trasferimento del centrocampista francese Blaise Matuidi dalla Juventus all’Inter Miami ...