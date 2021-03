Ginnastica ritmica, Serie A1 2021: la Fabiano vince la tappa di Desio (Di sabato 6 marzo 2021) La Fabriano conquista la tappa di Desio del campionato di Serie A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good” 20211 di Ginnastica ritmica. Dopo la prova d’esordio a Napoli (20-21 febbraio), i 12 club in gara continuano la lotta scudetto 2021. La squadra capitanata da Milena Baldassarri totalizza 92.700 punti, chiudendo al primo posto della classifica. Seconda posizione per le padrone di casa della San Giorgio ’79, che con 81.550 precede l’Udinese, terza a quota 79.650. Rimane invece ai piedi del podio l’Iris Giovinazzo con 75.800 punti, mentre è quinta la Forza e Coraggio Milano (75.450). Completano la classifica, nell’ordine: Armonia d’Abruzzo (pt. 74.900), Aurora Fano (pt. 74.700), Eurogymnica Torino (pt. 74.500), Olimpia Senago (pt.70.800), Terranuova Bracciolini (pt. 68.850), ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) La Fabriano conquista ladidel campionato diA1 “Trofeo San Carlo Veggy Good”1 di. Dopo la prova d’esordio a Napoli (20-21 febbraio), i 12 club in gara continuano la lotta scudetto. La squadra capitanata da Milena Baldassarri totalizza 92.700 punti, chiudendo al primo posto della classifica. Seconda posizione per le padrone di casa della San Giorgio ’79, che con 81.550 precede l’Udinese, terza a quota 79.650. Rimane invece ai piedi del podio l’Iris Giovinazzo con 75.800 punti, mentre è quinta la Forza e Coraggio Milano (75.450). Completano la classifica, nell’ordine: Armonia d’Abruzzo (pt. 74.900), Aurora Fano (pt. 74.700), Eurogymnica Torino (pt. 74.500), Olimpia Senago (pt.70.800), Terranuova Bracciolini (pt. 68.850), ...

A Desio è iniziato il secondo atto del campionato di serie A e B di Ginnastica Ritmica, intitolato "Trofeo San Carlo Veggy Good". Dal Pala Vesuvio di Napoli ci siamo spostati al Pala Banco dove, alle 15 in punto, ha preso il via la sfida della Serie A2.

Matilde Gioli per quell'incidente non poteva fare sport o la sua amata ginnastica ritmica, né frequentare luoghi pubblici o andare a scuola in macchina.

Ginnastica ritmica, la Doria Gym Racale grande protagonista all'esordio in Serie B

A1 ritmica, Fabriano si aggiudica la tappa di Desio

