Fiorello: "Terrorizzanti i primi minuti sul palco con le sedie vuote. Non hai reazioni, quando fai la battuta senti il vuoto"

"I primi due minuti sul palco con le sedie vuote? Sono stati Terrorizzanti. Dopo un Sanremo in queste condizioni penso di poter fare qualunque cosa. Dieci milioni di spettatori in tempo di pandemia e piattaforme di streaming sono un miracolo. Penso che ci meritiamo comunque un applauso": a dirlo è Fiorello sulle pagine del Corriere della Sera, a poche ore dalla serata delle kermesse canora. Sull'avventura del Festival, l'artista prosegue: "Uno cerca di andare sul palco per sorridere e far sorridere, ma anche io ho le mie angosce quotidiane. Penso a mia figlia, a tutti gli adolescenti, e soffro per loro che nell'età più bella si vedono negate tante cose ... In quegli istanti ... sul palco ... io sono felice, allegro. Poi esco e vado in ..."

