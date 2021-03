Diritto alla felicità, dialogo tra Letta e Cucinelli sul futuro dell’etica (Di sabato 6 marzo 2021) Il Diritto alla felicità, con l’etica in sottofondo. “Se la felicità non esiste, cos’è dunque la vita?”, si chiedeva Leopardi, mentre Montale affermava “tu felicità, agli occhi sei barlume che vacilla, al piede teso ghiaccio che si incrina”. Non c’è niente di meglio della poesia per leggere e interpretare i sentimenti umani, ha ricordato Gianni Letta, in occasione della Lectio magistralis sul futuro dell’etica a cui il presidente onorario della Fondazione Guido Carli ha preso parte insieme a Brunello Cucinelli, imprenditore e stilista. Tra i partecipanti dell’evento organizzato da Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, c’erano il sindaco di Roma Virginia Raggi, Vincenzo Boccia e Paola Severino, presidente e ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Il, con l’etica in sottofondo. “Se lanon esiste, cos’è dunque la vita?”, si chiedeva Leopardi, mentre Montale affermava “tu, agli occhi sei barlume che vacilla, al piede teso ghiaccio che si incrina”. Non c’è niente di meglio della poesia per leggere e interpretare i sentimenti umani, ha ricordato Gianni, in occasione della Lectio magistralis sula cui il presidente onorario della Fondazione Guido Carli ha preso parte insieme a Brunello, imprenditore e stilista. Tra i partecipanti dell’evento organizzato da Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, c’erano il sindaco di Roma Virginia Raggi, Vincenzo Boccia e Paola Severino, presidente e ...

ilriformista : Che tristezza vedere il Manifesto andare sotto braccio al Fatto quotidiano e alla magistratura militante nella dife… - matteosalvinimi : Qui Sardegna, prima regione d’Italia in zona bianca: sia di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità ne… - matteosalvinimi : #Salvini: Condivido la riflessione del saggio e prudente governatore del Friuli Venezia Giulia @M_Fedriga. Diritto… - docidom : RT @mariobianchi18: Il #6marzo 1975, alla vigilia delle elezioni di giugno e dopo la riforma del diritto di famiglia italiano (in vigore il… - Joeledix : RT @sabrina__sf: 'La stessa classe politica che in 10 anni ha tagliato la spesa sanitaria di 30 miliardi, sacrificando il diritto alla salu… -