Dimissioni Zingaretti | è terremoto nel PD | le Sardine occupano la sede del Partito e Grillo si “candida” come loro segretario

(Di sabato 6 marzo 2021) Mentre Beppelancia una provocazione proponendosidel PD, il movimento delledalle 12 di oggi presidia ladelcon tanto di tende e striscioni Non sono passate neanche 24 ore piene dalleufficiali di Nicoladal ruolo didelDemocratico che già le prime reazioni pubbliche non tardano ad arrivare. La più eclatante, indubbiamente, è stata quella del Movimento delle 6000: capitanati da Mattia Santori e Jasmine Cristallo, il movimento dalle 12 di stamane ha presidiato ladel PD, con tanto di tende e sacchi a pelo. LEGGI ANCHE => Nicolasi dimette ...

StefanoFassina : Per chi vive fuori dalle Ztl, l’alleanza @Mov5Stelle @pdnetwork @liberi_uguali è l’unica speranza di risposte progr… - gualtierieurope : Il Partito Democratico si dimostri all'altezza del gesto coraggioso di Nicola e respinga compatto le dimissioni. Un… - eziomauro : Dimissioni di Zingaretti, Achille Occhetto: 'Quel 'mi vergogno del Pd' è una rivolta morale. Il re è nudo'… - gsparise : RT @GeopoliticalCen: Dimissioni di Zingaretti: le sardine si accampanano davanti alla sede del PD, Grillo si propone come leader.... - DonatoRobilotta : Qui politica. Una mia opinione sulle dimissioni di #zingaretti -

... ci ha colti impreparati', così Graziano Delrio, a 'L'Ospite', su Sky TG24, ha parlato dell'annuncio delleda parte del segretario del Pd, Nicola. 'Purtoppo non ci sta ...Video sul blog. Provocazione di Beppe Grillo dopo ledi Nicolada segretario del Partito Democratico. Il garante del Movimento 5 stelle, in un articolato, ironico video - messaggio sul Blog, parlando a braccio di ambiente e ...(LaPresse) - Le Sardine hanno messo in atto un presidio al Nazareno dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria del Pd."Siamo pronti a rimanere ...Chiunque guidi il partito nel futuro a Roma e a Bologna deve provare a ricucire tutti questi mondi che passano le giornate a farsi la guerra ...