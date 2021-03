Detenzione illecita di 1 kg di cocaina: 38enne arrestata (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La sera del 05/03/2021, i carabinieri della tenenza di Pagani hanno arrestato in flagranza del reato di Detenzione illecita di sostanze stupefacenti una 38enne del luogo, già interessata da numerosi precedenti di polizia. L’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alle violazioni delle misure anti-covid 19, allorquando, intorno alle ore 20:30, una pattuglia impegnata in un posto di controllo lungo la via nazionale segnalava agli altri equipaggi in servizio nell’area una manovra diversiva compiuta da una vettura che, alla vista dei militari in uniforme, aveva svoltato bruscamente imboccando una traversa laterale al fine di eludere un eventuale controllo. L’autovettura in questione veniva notata e bloccata dopo alcuni minuti nei pressi dello stadio. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La sera del 05/03/2021, i carabinieri della tenenza di Pagani hanno arrestato in flagranza del reato didi sostanze stupefacenti unadel luogo, già interessata da numerosi precedenti di polizia. L’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alle violazioni delle misure anti-covid 19, allorquando, intorno alle ore 20:30, una pattuglia impegnata in un posto di controllo lungo la via nazionale segnalava agli altri equipaggi in servizio nell’area una manovra diversiva compiuta da una vettura che, alla vista dei militari in uniforme, aveva svoltato bruscamente imboccando una traversa laterale al fine di eludere un eventuale controllo. L’autovettura in questione veniva notata e bloccata dopo alcuni minuti nei pressi dello stadio. ...

