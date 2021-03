De Zerbi: “La partita di oggi mi infastidisce, solo Berardi si è preso la responsabilità di calciare” (Di sabato 6 marzo 2021) Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta del Sassuolo alla Dacia Arena contro l’Udinese: “E’ stata una partita simile alle altre, non ho ancora parlato ai giocatori e non voglio andare oltre. Mi da fastidio la partita di oggi, tutto il gioco è finalizzato per poi andare a calciare ma non ci siamo mai presi la responsabilità di farlo tranne Berardi. Traoré e Raspadori hanno la qualità per provarci. Abbiamo fatto troppo poco nel primo tempo, poi siamo stati più arrembanti ma non è andata”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Roberto De, tecnico neroverde, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta del Sassuolo alla Dacia Arena contro l’Udinese: “E’ stata unasimile alle altre, non ho ancora parlato ai giocatori e non voglio andare oltre. Mi da fastidio ladi, tutto il gioco è finalizzato per poi andare ama non ci siamo mai presi ladi farlo tranne. Traoré e Raspadori hanno la qualità per provarci. Abbiamo fatto troppo poco nel primo tempo, poi siamo stati più arrembanti ma non è andata”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

