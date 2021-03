Dayane Mello e Rosalinda Cannavò a Verissimo | il retroscena è spuntato solo ora

Advertising

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - fra032412 : RT @indecisissimo: “Dayane Mello: la forza della fragilità“ ? #verissimo #DayanexVerissimo - aurora26010 : RT @elixc3: E c'è molto Francesco in questa Dayane Mello #tzfalsissimo #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Leggi anche >a Verissimo sul fratello Lucas 'Restare in casa è servito a proteggere mia figlia perché non la vedevo da tanti mesi e non volevo rivederla così. Lucas era mio fratello da ...è lesbica? In molti telespettatori si pongono questo quesito e la concorrente gieffina, davanti alle telecamere di Verissimo, risponde apertamente: 'Io non sono lesbica però ho fatto le ...Lucas, fratello morto di Dayane Mello, chi era? La brasiliana torna a parlare di lui a Verissimo: "Dio ha deciso che il suo percorso era questo" ...«Non ho mai pensato di vincere, non sono per tutti, sono per pochi, ma sono sempre stata me stessa» racconta Dayane Mello, la finalista del GF VIP presente in studio a Verissimo da Silvia Toffanin.