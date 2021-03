Arisa a Sanremo 2021, svelati tutti i suoi “segreti”: “Un piantino isterico…” (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arisa a Sanremo 2021, svelati i suoi rituali prima di entrare sul palco: “Un piantino isterico…”. Arisa a Sanremo 2021, svelati sui social tutti i suoi riti prima di entrare sul palco dell’Ariston: nessuno se lo sarebbe aspettato. La cantante sta partecipando con gioia e passione alla kermesse sanremese, ma la competizione non fa per Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rituali prima di entrare sul palco: “Un”.sui socialriti prima di entrare sul palco dell’Ariston: nessuno se lo sarebbe aspettato. La cantante sta partecipando con gioia e passione alla kermesse sanremese, ma la competizione non fa per

Advertising

RaiRadio2 : «La fiammella dell’amore si spegne facilmente: la storia della mia canzone è facilmente condivisibile.»… - ermal_heart : RT @RaiRadio2: «Di me cambierei il mio retaggio culturale che mi viene da come ho visto comportarsi le donne della mia famiglia.» ?? @ARISA… - alessandra345 : A parte essere una bella canzone tipica di Sanremo, la canzone di Arisa è troppo scontata. Io tifo per Maneskin o Colapesce e Dimartino - acivodul_ : Che carina Arisa che si è ritagliata del tempo per collegarsi, nonostante Sanremo?? #Amici20 - _davide_ci : RT @faro_71: Ma scusate ne vogliamo parlare del fatto che Can Yaman sostiene e pubblica Arisa #Sanremo21 #Sanremo -