Week end 6-7 marzo a Firenze e dintorni: mercati, eventi virtuali, spettacoli in streaming (Di sabato 6 marzo 2021) Il concerto in streaming e via radio dagli archivi degli Amici della Musica, le passeggiate guidate, il teatro e il cinema virtuali, StraWoman. Il primo appuntamento è per domenica 7 alle 20.30 con il concerto dell’Accademia Bizantina con la violinista Viktoria Mullova e Ottavio Dantone nel ruolo di clavicembalista e concertatore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 marzo 2021) Il concerto ine via radio dagli archivi degli Amici della Musica, le passeggiate guidate, il teatro e il cinema, StraWoman. Il primo appuntamento è per domenica 7 alle 20.30 con il concerto dell’Accademia Bizantina con la violinista Viktoria Mullova e Ottavio Dantone nel ruolo di clavicembalista e concertatore L'articolo proviene daPost.

WeCinema : Week end col cinema: Dalla @berlinale 'Per Lucio' di Pietro Marcello è un film che rende affettuosamente omaggio al… - dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - Agenzia_Ansa : A Milano folla sui Navigli nell'ultimo week-end in fascia gialla. Milanesi seduti ai tavolini dei bar per l'aperiti… - PVigani : @jkspellman Io penso che almeno questo week end dobbiamo lasciar correre e vedere come va fino al 14(parlo della Lo… - MikiMiyazaki13 : RT @EnzoDeLuca19881: @KVajpayaee @MMuller2019 @LorenzoRossi29 @awlasky @JasonWalton1206 @HausofJaggers @hempycampr @sampietro75 @SunlovingC… -