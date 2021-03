Vip: giudice invita ad accordo tra Hormoz Vasfi e Sara Croce, 'scompare' lo stalking (2) (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Ma la questione sembra lontana dalla conclusione: alcuni giornalisti potrebbero ritrovarsi a rispondere per delle dichiarazioni riportate quando la showgirl era difesa dall'avvocato Angelo Pariani in cui si parla di una denuncia per stalking dopo i 450 messaggi audio su Whatsapp mandati dal facoltoso petroliere alla madre (anche lei citata in giudizio) e allo zio della 22enne, ex 'Madre Natura' e volto noto di 'Avanti un altro', per denigrarla. Nessuna denuncia di stalking, nonostante le affermazioni rilasciate o messe nero su bianco, ha mai varcato la porta di un tribunale. "Io non ho mai chiesto rettifiche a testate giornalistiche o televisive sulla presunta denuncia per stalking, che non risulta depositata, nei confronti di Vasfi, ma - spiega l'avvocato Iannaccone - questa notizia ha creato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Ma la questione sembra lontana dalla conclusione: alcuni giornalisti potrebbero ritrovarsi a rispondere per delle dichiarazioni riportate quando la showgirl era difesa dall'avvocato Angelo Pariani in cui si parla di una denuncia perdopo i 450 messaggi audio su Whatsapp mandati dal facoltoso petroliere alla madre (anche lei citata in giudizio) e allo zio della 22enne, ex 'Madre Natura' e volto noto di 'Avanti un altro', per denigrarla. Nessuna denuncia di, nonostante le affermazioni rilasciate o messe nero su bianco, ha mai varcato la porta di un tribunale. "Io non ho mai chiesto rettifiche a testate giornalistiche o televisive sulla presunta denuncia per, che non risulta depositata, nei confronti di, ma - spiega l'avvocato Iannaccone - questa notizia ha creato un ...

