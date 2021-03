Udinese | Gotti ritrova Forestieri contro il Sassuolo | Okaka e Deulofeu ancora out

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il tecnico dell’Lucapotrà contare anche su Fernandoper la gara di domani pomeriggio in casal’. I dettagli Il tecnico dell’Lucapotrà contare anche su Fernandoper la gara di domani pomeriggio in casail. Il giocatore, ieri, ha svolto tutta la seduta di allenamento in gruppo. Più difficile che Gerarde Stefanopossano rientrare nella lista dei convocati. Leggi su Calcionews24.com