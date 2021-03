Traffico Roma del 05-03-2021 ore 11:30 (Di venerdì 5 marzo 2021) Luceverde Roma veri trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord sulla Salaria incidente all’intersezione con via di vallericca ci sono lunghe code verso Monterotondo a partire da via osteria dei Quattro cancelli rallentamenti per incidenti anche a Centocelle su via dei Gelsi all’intersezione con Viale Togliatti di nuovo rallentamenti per incidente su Viale Giuseppe Mazzini in prossimità di via Fulceri Paolucci de Calboli e su via Colle di Mezzo all’intersezione con a via di Vigna Murata proseguono i lavori sul viadotto della Magliana è chiuso fino alle 22 di stasera tra via del pattinaggio via della Magliana verso Fiumicino dalle 22 di questa sera scatterà la fase 3 dei lavori la carreggiata verso Fiumicino sarà riaperta rimarrà chiusa invece quella verso l’Eur all’altezza del km 1 e 100 il Traffico verrà fatto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Luceverdeveri trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord sulla Salaria incidente all’intersezione con via di vallericca ci sono lunghe code verso Monterotondo a partire da via osteria dei Quattro cancelli rallentamenti per incidenti anche a Centocelle su via dei Gelsi all’intersezione con Viale Togliatti di nuovo rallentamenti per incidente su Viale Giuseppe Mazzini in prossimità di via Fulceri Paolucci de Calboli e su via Colle di Mezzo all’intersezione con a via di Vigna Murata proseguono i lavori sul viadotto della Magliana è chiuso fino alle 22 di stasera tra via del pattinaggio via della Magliana verso Fiumicino dalle 22 di questa sera scatterà la fase 3 dei lavori la carreggiata verso Fiumicino sarà riaperta rimarrà chiusa invece quella verso l’Eur all’altezza del km 1 e 100 ilverrà fatto ...

