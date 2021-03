Traffico Roma del 05-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla nostra redazione trafficate le principali arterie stradali in entrata in città in particolare rallentamenti sono segnalati sulla Cassia a ridosso del raccordo anulare sulla Flaminia da raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe incolonnamenti poi sulla tangenziale est dalla 24 alla Salaria verso lo stadio Olimpico code a tratti sulla via Aurelia da raccordo anulare alla Circonvallazione Aurelia ricordiamo che su via Aurelia a complicare la situazione oltre ai consueti spostamenti pendolari 1 concorso pubblico presso un noto centro congressuale in via Nicola Lombardi è un Reggimento di carreggiata per lavori all’altezza di viene Maffei code per lavori anche sul viadotto della Magliana da viale Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur ancora chiusa invece la carreggiata ...