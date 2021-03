Tra i Giovani vince Gaudiano. I Maneskin portano un po' di brio - (Di venerdì 5 marzo 2021) Serena Pizzi galleryI momenti clou galleryBeatrice Venezi co-conduttrice Grande attesa per il duetto Amadeus-Fiorello. Palombelli sul palco. Orietta Berti illumina Sanremo Stanchi e non troppo entusiasti (ma del resto non siamo nemmeno più capaci di emozionarci) siamo arrivati alla quarta serata del festival di Sanremo. Un kermesse a tratti tradizionalista a tratti insolita che è riuscita comunque ad entrare nelle case di milioni di italiani. Sicuramente è stata un grande sfida per Amadeus, Fiorello e anche per gli artisti. Sicuramente non è stata quella dello scorso anno perché tutto col Covid è cambiato. I primi protagonisti della quarta serata sono i quattro finalisti delle Nuove proposte: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. Il premio della critica Mia Martini, assegnato dalla sala stampa, va a Wrongonyou. Il premio ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Serena Pizzi galleryI momenti clou galleryBeatrice Venezi co-conduttrice Grande attesa per il duetto Amadeus-Fiorello. Palombelli sul palco. Orietta Berti illumina Sanremo Stanchi e non troppo entusiasti (ma del resto non siamo nemmeno più capaci di emozionarci) siamo arrivati alla quarta serata del festival di Sanremo. Un kermesse a tratti tradizionalista a tratti insolita che è riuscita comunque ad entrare nelle case di milioni di italiani. Sicuramente è stata un grande sfida per Amadeus, Fiorello e anche per gli artisti. Sicuramente non è stata quella dello scorso anno perché tutto col Covid è cambiato. I primi protagonisti della quarta serata sono i quattro finalisti delle Nuove proposte: Davide Shorty, Folcast,e Wrongonyou. Il premio della critica Mia Martini, assegnato dalla sala stampa, va a Wrongonyou. Il premio ...

IlContiAndrea : Molto difficile questa sera scegliere tra i Giovani. Sono passati 3-4 quelli che avrei voluto #Sanremo2021 #SanremoSempre - AmorosoOF : In bocca al lupo a tutti i cantanti che tra poco inizieranno la gara, ai giovani che si sono appena esibiti e a que… - graziano_delrio : C’è tanto da fare. C’è una crisi senza precedenti. Il @pdnetwork deve sostenere le politiche di protezione sociale… - martaxxofficial : RT @elee_last: “E ci sarà Tra la gente che aspetto Chiunque ha Rischiato tutto ed ha perso Che per stare in pace con te stesso e col resto… - jacoposoulmate : RT @elee_last: “E ci sarà Tra la gente che aspetto Chiunque ha Rischiato tutto ed ha perso Che per stare in pace con te stesso e col resto… -