Torino Porta Palazzo | sequestrati agrumi in stato di alterazione

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri mattina in piazza della Repubblica, nell’ambito dei controlli ordinari per la tutela dei consumatori eseguiti nel settore ortofrutta del più grande mercato all’aperto d’Europa, gli agenti del Comando Territoriale didella Polizia Municipale hanno individuato un grande quantitativo di alimenti ricoperti di muffe. I ‘civich’, girando tra le bancarelle, hanno notato alcuni limoni con tracce di muffa esposti su un banco e, avvicinandosi per far notare il problema all’addetta alla vendita, si sono accorti che il quantitativo di merce avariata era ben più consistente. Oltre ai limoni indi, dietro e di fianco al banco, hanno trovato diverse pile di cassette di mandarini completamente ricoperti di muffe. Gli agenti hanno quindi posto sotto sequestro giudiziario la merce in ...