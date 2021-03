Sul Recovery Plan (vero) c’è… Intesa (Di venerdì 5 marzo 2021) Non è facile avviare un motore a corto di gasolio e da troppo tempo fermo. Ma con 50 miliardi ci si può riuscire. Intesa SanPaolo ribadisce la sua sfida in campo aperto alla pandemia, alla recessione e al declino industriale. D’altronde, un anno fa, il ceo di Ca’ de Sass, Carlo Messina, aveva scoperto le carte, sottolineando la natura sistemica di Intesa, al servizio del Paese e della sua economia. Promessa più che mantenuta con il piano, Motore Italia, da 50 miliardi di euro per allungare i tempi di restituzione del debito delle imprese, finanziare chi investe in digitale e sostenibilità. Nuovo credito alle piccole e medie imprese con l’obiettivo dichiarato di aiutare il nostro tessuto produttivo a superare le difficoltà causate dalla crisi pandemica in attesa dell’arrivo dei soldi del Recovery Plan. E consentire ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Non è facile avviare un motore a corto di gasolio e da troppo tempo fermo. Ma con 50 miliardi ci si può riuscire.SanPaolo ribadisce la sua sfida in campo aperto alla pandemia, alla recessione e al declino industriale. D’altronde, un anno fa, il ceo di Ca’ de Sass, Carlo Messina, aveva scoperto le carte, sottolineando la natura sistemica di, al servizio del Paese e della sua economia. Promessa più che mantenuta con il piano, Motore Italia, da 50 miliardi di euro per allungare i tempi di restituzione del debito delle imprese, finanziare chi investe in digitale e sostenibilità. Nuovo credito alle piccole e medie imprese con l’obiettivo dichiarato di aiutare il nostro tessuto produttivo a superare le difficoltà causate dalla crisi pandemica in attesa dell’arrivo dei soldi del. E consentire ...

