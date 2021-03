Sindaco di Roma: amministrative posticipate fra settembre ed ottobre. Con Conte Raggi in bilico (Di venerdì 5 marzo 2021) Causa la recrudescenza dei contagi, e l’urgenza dettata dalla campagna vaccinale, lo scorso Cdm ha deciso di rinviare le elezioni amministrative (così come le regionali in Calabria e le suppletive per un seggio vacante alla Camera), a dopo l’estate. Dunque al momento l’appuntamento con le urne è stato posticipato al periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 ottobre, e diviso in due giornate: la domenica dalle ore 7 alle 23, ed il lunedì dalle ore 7 alle 15). Una notizia che, ala luce della totale confusione che regna interna ai diversi schieramenti, ha aggiunto non poche ansie, visto che il periodo utile per la campagna elettorale, coincide con l’estate e le vacanze. Oltretutto, ciascuna forza politica ha nel frattempo diverse gatte da pelare. Sindaco di Roma: caos Pd, dopo Zingaretti è Gualtieri ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 marzo 2021) Causa la recrudescenza dei contagi, e l’urgenza dettata dalla campagna vaccinale, lo scorso Cdm ha deciso di rinviare le elezioni(così come le regionali in Calabria e le suppletive per un seggio vacante alla Camera), a dopo l’estate. Dunque al momento l’appuntamento con le urne è stato posticipato al periodo compreso fra il 15ed il 15, e diviso in due giornate: la domenica dalle ore 7 alle 23, ed il lunedì dalle ore 7 alle 15). Una notizia che, ala luce della totale confusione che regna interna ai diversi schieramenti, ha aggiunto non poche ansie, visto che il periodo utile per la campagna elettorale, coincide con l’estate e le vacanze. Oltretutto, ciascuna forza politica ha nel frattempo diverse gatte da pelare.di: caos Pd, dopo Zingaretti è Gualtieri ...

