Shining: ecco cosa c’è in più nella versione estesa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cult del cinema horror Shining torna in TV oggi, fin qui, nulla di strano: si tratta di uno di quei film sempreverde che il grande pubblico non si stanca mai di guardare, ed i risultati di share potrebbero essere particolarmente alti ad Halloween. Shining Extended: una maggiore attenzione alla storia precedente Come spesso accade in film tratti da libri piuttosto lunghi, “Shining” non include tutta la storia: in particolare, nel film che conosciamo si fa un accenno molto rapido al passato dei personaggi ed alla natura della luccicanza argomenti su cui il libro spende molto tempo. Ebbene, queste trattazioni vengono ripristinate con brillanti mezzi narrativi in questi 40 minuti tagliati: Jack racconta dei dettagli sul suo passato lavorativo distrutto dall’alcool e su un unico ma importante episodio di violenza commesso su suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cult del cinema horrortorna in TV oggi, fin qui, nulla di strano: si tratta di uno di quei film sempreverde che il grande pubblico non si stanca mai di guardare, ed i risultati di share potrebbero essere particolarmente alti ad Halloween.Extended: una maggiore attenzione alla storia precedente Come spesso accade in film tratti da libri piuttosto lunghi, “” non include tutta la storia: in particolare, nel film che conosciamo si fa un accenno molto rapido al passato dei personaggi ed alla natura della luccicanza argomenti su cui il libro spende molto tempo. Ebbene, queste trattazioni vengono ripristinate con brillanti mezzi narrativi in questi 40 minuti tagliati: Jack racconta dei dettagli sul suo passato lavorativo distrutto dall’alcool e su un unico ma importante episodio di violenza commesso su suo ...

