Serie A 2020/2021, statistiche ventiseiesima giornata: bestia nera Udinese per il Sassuolo (Di venerdì 5 marzo 2021) La ventiseiesima giornata di Serie A inizia sabato 6 marzo alle 15,00 con la partita Spezia-Benevento: considerando il massimo campionato e quello cadetto le due squadre non hanno mai pareggiato, gli aquilotti infatti hanno vinto tre volte (incluso il successo al Vigorito per 3-0 ottenuto il 7 novembre 2020) e i giallorossi hanno trionfato in quattro occasioni. Alle 18,00 l’Udinese ospita il Sassuolo: dalla stagione 2018/2019 i bianconeri hanno incassato una sola rete in cinque gare nel torneo contro i neroverdi, nel periodo la formazione di De Zerbi è la compagine con la quale i friulani contano più clean sheet nella competizione (quattro). Alle 20,45 big match Juventus-Lazio: i bianconeri hanno perso due delle ultime sette partite contro i biancocelesti in Serie A ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) LadiA inizia sabato 6 marzo alle 15,00 con la partita Spezia-Benevento: considerando il massimo campionato e quello cadetto le due squadre non hanno mai pareggiato, gli aquilotti infatti hanno vinto tre volte (incluso il successo al Vigorito per 3-0 ottenuto il 7 novembre) e i giallorossi hanno trionfato in quattro occasioni. Alle 18,00 l’ospita il: dalla stagione 2018/2019 i bianconeri hanno incassato una sola rete in cinque gare nel torneo contro i neroverdi, nel periodo la formazione di De Zerbi è la compagine con la quale i friulani contano più clean sheet nella competizione (quattro). Alle 20,45 big match Juventus-Lazio: i bianconeri hanno perso due delle ultime sette partite contro i biancocelesti inA ...

