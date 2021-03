Serena Bortone | la confessione | “Immagini che non avremmo mai voluto vedere”

Ema_poet : RT @AlbiIndecente: Serena Bortone dice a Giuliano che quando canta lui tutto diventa ? fuxia ? La amo. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 - altrogiornorai1 : RT @AlbiIndecente: Serena Bortone dice a Giuliano che quando canta lui tutto diventa ? fuxia ? La amo. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 - AlbiIndecente : Serena Bortone dice a Giuliano che quando canta lui tutto diventa ? fuxia ? La amo. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 - MatteoMichilli : Bellissimo programma unica nota stonata Serena Bortone #OggiEUnAltroGiorno - infoitcultura : Serena Bortone ha figli? Il mistero della conduttrice -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Oggi è un altro giorno, Gigliola Cinquetti racconta un retroscena su Sanremo aE' tornata in studio a Oggi è un altro giorno Gigliola Cinquetti, spesso ospite dicome 'affetto stabile'. Un ritorno particolare quello di Gigliola Cinquetti a Oggi è un ...Sta per andare in onda un nuovo appuntamento su Rai 1 con il programma Oggi è un altro giorno . Tra gli ospiti del programma condotto daci saranno anche i Negramaro , ospitati al 71esimo Festival di Sanremo dove hanno reso omaggio a Lucio dalla con il brano "4 marzo 1943". Negramaro: chi sono, nomi dei componenti, età, ...Serena Bortone, la confessione ad Oggi è un altro giorno lascia tutti perplessi. Cos'è successo? Scopriamolo subito.Ermal Meta ha descritto con queste parole la partecipazione, avvenuta ieri sera, al Festival della musica italiana. L’artista, anche compositore e polistrumentista, non poteva certo aspettarsi il succ ...