Sanremo con parole tue, Arisa: «La felicità è un dovere, ma bisogna avere il coraggio» (Di venerdì 5 marzo 2021) A Sanremo 2021, Arisa canta di relazioni tossiche e sul nuovo numero di Vanity Fair in edicola, spiega come riconoscerle. Perché Arisa ne ha vissute alcune e ha capito una cosa sui sentimenti. Per esempio: la felicità è un dovere, ma bisogna avere il coraggio di trovarla. Come ci ha raccontato anche giocando al nostro format «Sanremo con parole tue» Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) A Sanremo 2021, Arisa canta di relazioni tossiche e sul nuovo numero di Vanity Fair in edicola, spiega come riconoscerle. Perché Arisa ne ha vissute alcune e ha capito una cosa sui sentimenti. Per esempio: la felicità è un dovere, ma bisogna avere il coraggio di trovarla. Come ci ha raccontato anche giocando al nostro format «Sanremo con parole tue»

