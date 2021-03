Sanremo 2021, la serata dei duetti: c’è anche Ibra-Miha con «Io vagabondo». Falsa partenza all’Ariston con i guai ai microfoni (Di venerdì 5 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic hanno condiviso il palco del Festival di Sanremo per un duetto insieme sulle note di Io vagabondo dei Nomadi, affiancati dai conduttori Amadeus e Fiorello. L’amicizia tra i due, ha raccontato Ibra, «è iniziata con una testata che gli ho dato. C’era Juventus-Inter. Lui aveva più esperienza di me, io sono caduto nel gioco della provocazione. Cosa gli invidio? Lui tira le punizioni come altri tirano rigori, io sono il contrario. Sinisa è uno degli avversari più forti che abbia mai incontrato, ma anche Paolo Maldini e Giorgio Chiellini sono aggressivi e onesti». Ibrahimovic ha poi raccontato che quando ha saputo della battaglia dell’allenatore del Bologna contro la leucemia non ha avuto la forza di chiamarlo: «Non riuscivo a parlare, ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Sinisajlovic e Zlatanhimovic hanno condiviso il palco del Festival diper un duetto insieme sulle note di Iodei Nomadi, affiancati dai conduttori Amadeus e Fiorello. L’amicizia tra i due, ha raccontato, «è iniziata con una testata che gli ho dato. C’era Juventus-Inter. Lui aveva più esperienza di me, io sono caduto nel gioco della provocazione. Cosa gli invidio? Lui tira le punizioni come altri tirano rigori, io sono il contrario. Sinisa è uno degli avversari più forti che abbia mai incontrato, maPaolo Maldini e Giorgio Chiellini sono aggressivi e onesti».himovic ha poi raccontato che quando ha saputo della battaglia dell’allenatore del Bologna contro la leucemia non ha avuto la forza di chiamarlo: «Non riuscivo a parlare, ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - FrancyBraddock : RT @RadioSubasio: Sanremo 2021: Ermal Meta guida la classifica generale provvisoria - fanpage : #Sanremo2021, la struggente 'Caruso' interpretata da Ermal Meta -