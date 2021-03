Roma, tegola Veretout: Fonseca lo perde almeno per un mese (Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che si temeva si è avverato. Lesione nella parte posteriore del flessore della coscia destra. Jordan Veretout resterà così fuori dai giochi per almeno un mese, forse anche 40 giorni. La lesione ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che si temeva si è avverato. Lesione nella parte posteriore del flessore della coscia destra. Jordanresterà così fuori dai giochi perun, forse anche 40 giorni. La lesione ...

