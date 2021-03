Roberto sceglie la morte per sconfiggere la Sla (Di venerdì 5 marzo 2021) Tiziana Paolocci L'operaio 34enne di Pula oggi si sottoporrà al suicidio assistito in una clinica elvetica Ha sorriso quando ha chiuso lo sportello dell'auto ed è partito insieme agli affetti più cari per «il viaggio della salvezza». Una salvezza che per Roberto Sanna, 34enne di Pula, è la morte, meno spaventosa delle conseguenze che la Sla ha portato nella sua vita. Il giovane, operaio della raffineria di Sarroch, è partito dalla Sardegna due giorni fa, dopo aver preso personalmente contatto con una clinica svizzera, dove oggi si sottoporrà al suicidio assistito. In vista dell'eutanasia, nelle scorse settimane si era anche messo d'accordo con un'agenzia funebre di Pula. I suoi amici e chi gli voleva bene non hanno mancato di salutarlo e si sono dati appuntamento nella piazza del paese e lungo la strada che porta all'aeroporto per ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Tiziana Paolocci L'operaio 34enne di Pula oggi si sottoporrà al suicidio assistito in una clinica elvetica Ha sorriso quando ha chiuso lo sportello dell'auto ed è partito insieme agli affetti più cari per «il viaggio della salvezza». Una salvezza che perSanna, 34enne di Pula, è la, meno spaventosa delle conseguenze che la Sla ha portato nella sua vita. Il giovane, operaio della raffineria di Sarroch, è partito dalla Sardegna due giorni fa, dopo aver preso personalmente contatto con una clinica svizzera, dove oggi si sottoporrà al suicidio assistito. In vista dell'eutanasia, nelle scorse settimane si era anche messo d'accordo con un'agenzia funebre di Pula. I suoi amici e chi gli voleva bene non hanno mancato di salutarlo e si sono dati appuntamento nella piazza del paese e lungo la strada che porta all'aeroporto per ...

urania2906 : RT @Etya73: Roberto malato di Sla, a 34 anni sceglie il suicidio assistito in Svizzera: “È partito con il sorriso” - AndreaConsonni4 : Roberto malato di Sla, a 34 anni sceglie il suicidio assistito in Svizzera: “È partito con il sorriso”… - Fusillide : RT @Etya73: Roberto malato di Sla, a 34 anni sceglie il suicidio assistito in Svizzera: “È partito con il sorriso” - Etya73 : Roberto malato di Sla, a 34 anni sceglie il suicidio assistito in Svizzera: “È partito con il sorriso”… - ascochita : RT @agostinomela: Quanti altri Roberto volete costringere ad andare in Svizzera? Che ciascun viaggio pesi sulla vostra coscienza. https://t… -