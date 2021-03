Orban tenta di 'salvare' Salvini, ma il gruppo di Meloni non ci sta (Di venerdì 5 marzo 2021) Ora che è ‘orfano’ del Ppe, Viktor Orban lavora alla formazione di un nuovo gruppo al Parlamento Europeo che unisca le forze politiche “anti-migranti” e a favore della “famiglia tradizionale”. Nella solita intervista settimanale alla radio di Stato ungherese, il premier dice di averne parlato con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, oltre che con i polacchi del Pis (Diritto e giustizia) guidato da Jaroslaw Kaczynski. Ma il suo piano non trova sponde nell’Ecr, il gruppo dei Conservatori e riformisti europei che comprende sia gli eurodeputati del Pis che quelli di Fratelli d’Italia, gruppo espressione dei Conservatori di cui Meloni ha la presidenza. Ed è questo il primo ostacolo all’idea di Orban di fondare un nuovo gruppo politico. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Ora che è ‘orfano’ del Ppe, Viktorlavora alla formazione di un nuovoal Parlamento Europeo che unisca le forze politiche “anti-migranti” e a favore della “famiglia tradizionale”. Nella solita intervista settimanale alla radio di Stato ungherese, il premier dice di averne parlato con Giorgiae con Matteo, oltre che con i polacchi del Pis (Diritto e giustizia) guidato da Jaroslaw Kaczynski. Ma il suo piano non trova sponde nell’Ecr, ildei Conservatori e riformisti europei che comprende sia gli eurodeputati del Pis che quelli di Fratelli d’Italia,espressione dei Conservatori di cuiha la presidenza. Ed è questo il primo ostacolo all’idea didi fondare un nuovopolitico. ...

Ultime Notizie dalla rete : Orban tenta I fieri dell'est ... ripetuto e scritto il premier Viktor Orban , ma anche dalle 'tendenze interne a costruire un ... bisogna 'insegnare ai nostri nipoti cosa succede quando si tenta di modellare il futuro senza ideali ...

Klubradio spenta da Orban. 'Controlla tutto, sta eliminando ogni voce indipendente' È dal novembre del 2019 che Klubradio tenta di rinnovare la licenza di trasmissione che ci hanno ... Il premier Orban ha dato un occhio al calendario: nella primavera del 2022 ci saranno le elezioni ...

Il partito di Orbán lascia il Ppe, e guarda al gruppo di Meloni Dopo un lungo periodo di conflitti, la Fidesz (Unione Civica Ungherese), il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, lascia il Ppe. Per anticipare un’espulsione, che in realtà non è mai arri ...

