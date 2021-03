Napoli, parla l’agente di Mario Rui: «Gattuso? Tutte cose inventate» (Di venerdì 5 marzo 2021) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del presunto diverbio tra Gattuso e il terzino portoghese. Ecco le sue parole Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato a Radio Kiss Kiss del presunto diverbio in allenamento tra il portoghese e Gattuso. «Come sempre i giornalisti a Napoli sono i numeri uno in assoluto nel mondo perché ho sentito dire che Mario è stato cacciato da Gattuso, o che aveva trattato male un giocatore della Primavera. Tutte cose non vere che non si sono verificate. Mario Rui accoglie sempre come fratelli più piccoli i giovani della Primavera. sono Non ha avuto nessun problema Gattuso nè tantomeno con un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021)Giuffredi, agente diRui, hato del presunto diverbio trae il terzino portoghese. Ecco le sue paroleGiuffredi, agente diRui, hato a Radio Kiss Kiss del presunto diverbio in allenamento tra il portoghese e. «Come sempre i giornalisti asono i numeri uno in assoluto nel mondo perché ho sentito dire cheè stato cacciato da, o che aveva trattato male un giocatore della Primavera.non vere che non si sono verificate.Rui accoglie sempre come fratelli più piccoli i giovani della Primavera. sono Non ha avuto nessun problemanè tantomeno con un ...

Napoli: Gattuso caccia Mario Rui dall'allenamento Non se ne fa una ragione Insigne , che ha sottolineato la disparità tra le aspettative iniziali che vedevano il Napoli in lizza per lo scudetto e la cruda realtà, che parla di una squadra che, seppur ...

