Napoli, ancora tensione nello spogliatoio: Gattuso caccia Mario Rui (Di venerdì 5 marzo 2021) Non è sicuramente un buon momento in casa Napoli, il club azzurro deve fare i conti con un rendimento altalenante in campo, ma soprattutto con problemi di spogliatoio e gestione, l'ultimo caso è stato quello di Mario Rui. Non sono mancati i momenti di tensione nell'ultimo match del campionato di Serie A contro il Sassuolo, la sfida si è conclusa con un rocambolesco 3-3, un'ingenuità di Manolas a tempo quasi scaduto è costato tantissimo con il rigore trasformato da Caputo. Si è registrata anche la furia di Insigne, secondo la versione della società si sarebbe trattato di uno sfogo personale e che non riguardava la squadra o Gattuso. Il caso Mario Rui Foto di Ciro Fusco / AnsaIl Napoli deve fare i conti con un nuovo caso, quello di Mario Rui. Secondo ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: ancora Mertens Goal.com

Napoli, caos Gattuso: cacciato un altro giocatore dall'allenamento Ancora grande tensione in casa Napoli, due giorni dopo la vittoria sfumata all’ultimo secondo nella partita contro il Sassuolo. La squadra di Gennaro Gattuso, appena eliminata dall’ Europa League e lo ...

