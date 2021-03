Mortalità da guerra: il tasso nel 2020 in Italia è il più alto dal secondo dopoguerra (Di venerdì 5 marzo 2021) secondo un’analisi condotta dall’Istat relativa al tasso di Mortalità nel nostro Paese, nel 2020, il numero di decessi, ha registrato un forte incremento, rispetto alla media 2015-2019. Parliamo di un numero complessivo di 746.146, circa 100.526 in più. Un aumento orientativamente del 15%. Di certo l’esplosione della pandemia ha contribuito di gran lunga ad aumentare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 5 marzo 2021)un’analisi condotta dall’Istat relativa aldinel nostro Paese, nel, il numero di decessi, ha registrato un forte incremento, rispetto alla media 2015-2019. Parliamo di un numero complessivo di 746.146, circa 100.526 in più. Un aumento orientativamente del 15%. Di certo l’esplosione della pandemia ha contribuito di gran lunga ad aumentare L'articolo NewNotizie.it.

