Modeste proposte per la comunicazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Di seguito il post "" pubblicato su "Il Blog di Beppe Grillo" Principio capitale: Chi non capisce, ha sempre ragione. Chi ha sempre ragione, non capisce. CONDOTTA: "O CON LE BUONE, O CON LE BUONE"il 2050 è di tutti. La Transizione si farà con tutti. O non si farà – Visioni, non divisioni– Includere, non escludere– Disapprovare, non "attaccare"– Correggere, non punire– La porta è sempre aperta, mai chiusa– Tutti sono in buona fede. O fare come se lo fossero.– Mano tesa, non pugno chiuso– Benevolenza, non malevolenza (Paul Ricoeur) RETORICA POSITIVA – Parlare e scrivere sempre al tempo futuro, (o presente), non al tempo passato (salvo quando indispensabile)– Parlare e scrivere di temi e programmi, non di persone– Bandire le parole e gli aggettivi negativi– Un messaggio alla volta, "forte-e-chiaro"– Dì cosa dirai. Dillo. Dì cosa hai detto (in discorsi, articoli, interviste)– Se ... Leggi su ilblogdellestelle

