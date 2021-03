Lorena Loiacono Un milione di poveri in più e mai cosi tante famiglie in

zazoomblog : Lorena Loiacono Il vaccino sale in cattedra ma non per tutti: parte la somministrazione - #Lorena #Loiacono… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Loiacono

Leggo.it

Un milione di poveri in più e mai cosi tante famiglie in povertà negli ultimi 15 anni: l'anno del Covid, il 2020, ha battuto il triste record del 2005 infliggendo un durissimo colpo ...Il vaccino sale in cattedra, ma non per tutti : parte la somministrazione di AstraZeneca tra docenti, bidelli e amministrativi impiegati nelle scuole, ma restano fuori le categorie a rischio. A ...Lorena LoiaconoAffacciarsi da lì significa avere lo sguardo perso sulla bellezza di Roma. Dalle terrazze della Capitale si mostrano spettacoli mozzafiato, peccato però che a rovinare la ...Lorena LoiaconoUn euro l'ora per lasciare l'auto in una delle poche strade senza strisce blu intorno al Policlinico Umberto I. Brutta sorpresa per chi arriva in auto, scoppia la protesta: si ...