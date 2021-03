Le dimissioni di Zingaretti sono uno sbaglio | dice Bonaccini

Leggi su agi

(Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - "Il Pd è il mio partito e non faccio parte di alcuna corrente. Con Nicolaci frequentiamo fin da ragazzi, ho votato per lui all'ultimo congresso, mi ha sostenuto nella mia rielezione a presidente dell'Emilia Romagna: la mia fiducia personale c'è sempre stata e c'è, immutata. Tale resta sia quando siamo d'accordo, sia quando non lo siamo, e gli ho sempre detto come la penso. Ogni scelta va rispettata, ma credo che dimettersi sia una scelta sbagliata. La stima rimarrà sia se deciderà di rimanere segretario, come spero, sia se confermerà le sue". Con queste parole Stefanoha commentato su Facebook per la prima volta ledi Nicolada segretario del Pd. "Un partito serve non se discute di se stesso, ma se affronta i problemi dei cittadini. E una ...