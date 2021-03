Il Covid riduce le emissioni mondiali di CO2 | ma il problema resta la Cina

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) Benché ampiamente atteso, il calo delledi CO2 nel 2020 fa una certa impressione: circa 2 miliardi di tonnellate in meno, il calo più forte mai registrato in un solo anno, pari a circa il 5,8% in meno rispetto al 2019. È il calcolo fatto, sulla base dei consumi energetici, dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, appena pubblicato (Global Energy Review: CO2 Emissions in 2020). Ledi CO2 per gli usi energetici sono così tornate a circa 31,5 miliardi di tonnellate: gli stessi livelli di 10 anni fa. Oltre la metà della riduzione (-1,2 GtCO2) è stata generata dal crollo del consumo di prodotti petroliferi per la mobilità: soprattutto per il trasporto su strada e per quello aereo. La seconda causa della riduzione delle emissione (-0,6 GtCO2) è derivata dal minor uso del carbone per la generazione elettrica, mentre il consumo di gas ...