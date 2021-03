I vaccini anticovid sono in vendita sul dark web a 1200 dollari

Leggi su agi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nel dark web si può trovare di tutto, in particolare quello che è complicato reperire altrove. Esaminando 15 diversi marketplace, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato messaggi pubblicitari per tre dei principalianti-Covid disponibili (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna) e per ulteriorinon certificati. Il costo medio è di circa 500a dose, con prezzi che oscillano tra i 200 e i 1.200. La maggior parte dei venditori è basato in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Gli accordi per l'acquisto avvengono tramite app di messaggistica criptate, come Wickr e Telegram, mentre i pagamenti vengono richiesti in criptovaluta (quasi sempre bitcoin). Acquisto via chat e con bitcoin La maggior parte dei venditori illegali ha effettuato tra le 100 e le 500 transazioni. Non è ...