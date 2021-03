Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini frena: “Non so se lo condurrò io” (Di venerdì 5 marzo 2021) Alfonso Signorini farà il tris? Dopo l’interminabile quinta edizione del Grande Fratello Vip è arrivato il momento di fare dei bilanci. Ricordiamo che Ilary Blasi, ora alla guida de L’Isola dei Famosi, ha guidato il reality show per le prime due stagioni. Mentre il collega Alfonso Signorini, all’epoca opinionista, ha presentato la quarta e la quinta. E a proposito di una sua ipotetica conduzione alla sesta edizione del programma targato Endemol Shine Italy, il direttore del magazine Chi ha smorzato gli entusiasmi dei suoi tantissimi sostenitori. Il giornalista condurrà il GF Vip 6? Nessuna certezza ad oggi Per il secondo anno consecutivo Alfonso Signorini ha condotto il Grande Fratello Vip. Soprattutto nella quinta ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021)farà il tris? Dopo l’interminabile quinta edizione delVip è arrivato il momento di fare dei bilanci. Ricordiamo che Ilary Blasi, ora alla guida de L’Isola dei Famosi, ha guidato il reality show per le prime due stagioni. Mentre il collega, all’epoca opinionista, ha presentato la quarta e la quinta. E a proposito di una sua ipotetica conduzione alla sesta edizione del programma targato Endemol Shine Italy, il direttore del magazine Chi ha smorzato gli entusiasmi dei suoi tantissimi sostenitori. Il giornalista condurrà il GF Vip 6? Nessuna certezza ad oggi Per il secondo anno consecutivoha condotto ilVip. Soprattutto nella quinta ...

