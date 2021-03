FS Italiane | Ciuffini | “Al via campagna progetto Differenza Donna”

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Creare un modello replicabile anche per altri grandi gruppi economico-finanziari del Paese, affinché si rendano protagonisti di una nuova cultura fatta di pari opportunità, non discriminazione di genere, decostruzione degli stereotipi, eliminazione di ogni forma di violenza sulle donne. Ma anche un esempio di riutilizzo dei beni sequestrati, che porta alla reintegrazione virtuosa di quanto indebitamente sottratto alla società. Questo l’obiettivo della“Ogniche vince la violenza, cambia il mondo”, presentata oggi in diretta Facebook, da, ong impegnata da oltre trent’anni nel contrasto alla violenza di genere, e Ferrovie dello Stato. Nell’ambito di taleil sostegno del Gruppo FS garantirà in due case di Roma sequestrate alla criminalità organizzata ...

La pandemia ha amplificato e aggravato la condizione femminile dal punto di vista della violenza come su altri fronti ma anche messo in evidenza " ha concluso" che esiste questa disparità ...La pandemia ha amplificato e aggravato la condizione femminile dal punto di vista della violenza come su altri fronti ma anche messo in evidenza " ha concluso" che esiste questa disparità ...(Teleborsa) - Creare un modello replicabile anche per altri grandi gruppi economico-finanziari del Paese, affinché si rendano protagonisti di una nuova cultura fatta di pari opportunità, non discrimin ...Presentato il progetto sostenuto da FS Italiane, insieme a Francesca Ciuffini del Comitato Pari Opportunità FS ...