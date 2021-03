Frosinone, un’intera famiglia stroncata dal Covid in una manciata di giorni (Di venerdì 5 marzo 2021) . A dare la notizia è stato il sindaco di Veroli in provincia di Frosinone. Doriana, 56 anni, è morta per Coronavirus pochi giorni dopo i due genitori, lasciando solo la sorella. La donna lavorava come collaboratrice scolastica in una scuola materna di Trevi nel Lazio, e tutta la comunità di genitori, bambini e insegnanti oggi la ricorda con affetto e commozione. un’intera famiglia spazzata via dal Coronavirus in una manciata di settimane a Veroli, comune in provincia di Frosinone. Prima i due anziani genitori, poi la figlia di 56 anni. A darne comunicazione il sindaco Simone Cretaro rivolgendosi ai suoi concittadini. “Oggi, la nostra Città piange la perdita di un’altra concittadina, che è stata sconfitta da questo maledetto virus. – scrive il primo cittadino – La sua morte segue ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) . A dare la notizia è stato il sindaco di Veroli in provincia di. Doriana, 56 anni, è morta per Coronavirus pochidopo i due genitori, lasciando solo la sorella. La donna lavorava come collaboratrice scolastica in una scuola materna di Trevi nel Lazio, e tutta la comunità di genitori, bambini e insegnanti oggi la ricorda con affetto e commozione.spazzata via dal Coronavirus in unadi settimane a Veroli, comune in provincia di. Prima i due anziani genitori, poi la figlia di 56 anni. A darne comunicazione il sindaco Simone Cretaro rivolgendosi ai suoi concittadini. “Oggi, la nostra Città piange la perdita di un’altra concittadina, che è stata sconfitta da questo maledetto virus. – scrive il primo cittadino – La sua morte segue ...

