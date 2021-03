Femminicidio di Ilenia Fabbri a Faenza: “Ex marito avido e paranoico, voleva annientarla” (Di venerdì 5 marzo 2021) Femminicidio di Ilenia Fabbri a Faenza. “avido, paranoico e privo di scrupoli”: così il gip di Ravenna definisce Claudio Nanni, considerato il mandante dell’omicidio dell’ex moglie Ilenia Fabbri, uccisa all’alba del 6 febbraio nella sua casa di Faenza. Per il giudice l’uomo “da anni combatteva contro di lei per annientarla personalmente ed economicamente”. L’ex marito di Ilenia Fabbri “da anni combatteva contro di lei per annientarla personalmente ed economicamente” ed era “avido, paranoico e privo di scrupoli”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Ravenna Corrado Schiaretti nell’ordinanza con cui ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 marzo 2021)di. “e privo di scrupoli”: così il gip di Ravenna definisce Claudio Nanni, considerato il mandante dell’omicidio dell’ex moglie, uccisa all’alba del 6 febbraio nella sua casa di. Per il giudice l’uomo “da anni combatteva contro di lei perpersonalmente ed economicamente”. L’exdi“da anni combatteva contro di lei perpersonalmente ed economicamente” ed era “e privo di scrupoli”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Ravenna Corrado Schiaretti nell’ordinanza con cui ha ...

