Da Giorgetti a Zaia, ecco la Lega ‘moderata’: chi sarà l’erede di Salvini? (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella Lega sembra ci sia un ala più moderata, quella portata avanti da Giorgetti e da Zaia, che potrebbero contendersi la leadership di Salvini. Il presidente della Regione Veneto Zaia (GettyImages)L’ex ministro degli interni nel governo Conte I, Matteo Salvini, dopo la perdita di alcuni punti nei sondaggi, vede la sua leadership a rischio. Sono le Figure dell’attuale ministro allo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, i nomi che potrebbero sostituirlo nella Lega. Mentre Giorgetti lavora al fianco del premier Draghi nella corsa alla produzione del vaccino in Italia, Salvini tenta una battaglia istituzionale che punta all’accaparrarsi ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 marzo 2021) Nellasembra ci sia un ala più moderata, quella portata avanti dae da, che potrebbero contendersi la leadership di. Il presidente della Regione Veneto(GettyImages)L’ex ministro degli interni nel governo Conte I, Matteo, dopo la perdita di alcuni punti nei sondaggi, vede la sua leadership a rischio. Sono le Figure dell’attuale ministro allo sviluppo economico, Giancarlo, e il presidente della Regione Veneto, Luca, i nomi che potrebbero sostituirlo nella. Mentrelavora al fianco del premier Draghi nella corsa alla produzione del vaccino in Italia,tenta una battaglia istituzionale che punta all’accaparrarsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Zaia Inaccettabile l'esclusione del Sud dal clou del Recovery Fatto sta che il ministro Giorgetti è di Cazzago Brabbia (Varese), Colao di Brescia, Cingolani di ... Bonaccini, uno dei paladini dell'autonomia rafforzata con Zaia e Fontana. Quel Pd in cui aumentano ...

'SVEGLIA ITALIA': IL PRESIDENTE BERTIN CHIEDE I VACCINI SUBITO ... anche non aver lasciato che il governatore Luca Zaia ed altri suoi colleghi potessero ... dei 127 milioni di arrivi complessivi e dei 434 milioni di presenze?" "Il ministro Giorgetti " conclude Bertin "...

