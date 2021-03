Covid, la Flc Cgil Sicilia: “Si istituisca un fondo per dotare docenti e Ata di mascherine FFP2” (Di venerdì 5 marzo 2021) Un fondo mirato per l’acquisto di mascherine FFP2 da destinare al personale docente e ata della scuola dell’infanzia e ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado. È questa la richiesta avanzata dalla Flc Cgil Sicilia con una lettera sottoscritta dal segretario Adriano Rizza e inviata all’assessore regionale all’istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Unmirato per l’acquisto dida destinare al personale docente e ata della scuola dell’infanzia e aidi sostegno di ogni ordine e grado. È questa la richiesta avanzata dalla Flccon una lettera sottoscritta dal segretario Adriano Rizza e inviata all’assessore regionale all’istruzione della Regionena, Roberto Lagalla. L'articolo .

