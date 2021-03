Chi è Francesco Aquila, vincitore di MasterChef 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesco Aquila è il vincitore di MasterChef 2021. Il maître, che si era definito più volte come un “eterno secondo”, ha trionfato nella finalissima, conquistando i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con un menù fra passato e futuro che ha messo d’accordo tutti. Il 34enne, con talento e simpatia, è riuscito a superare Antonio Colasanto e Irene Volpe, gli avversari più temuti di MasterChef 2021. Francesco, che ha origini pugliesi e romagnole, vive a Bellaria-Igea Marina, ha una figlia di quattro anni, Ludovica, frutto di una precedente relazione, ed è molto legato ai genitori che erano presenti in studio per applaudirlo. Il suo obiettivo, come aveva confessato all’inizio dell’avventura a MasterChef, era ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021)è ildi. Il maître, che si era definito più volte come un “eterno secondo”, ha trionfato nella finalissima, conquistando i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con un menù fra passato e futuro che ha messo d’accordo tutti. Il 34enne, con talento e simpatia, è riuscito a superare Antonio Colasanto e Irene Volpe, gli avversari più temuti di, che ha origini pugliesi e romagnole, vive a Bellaria-Igea Marina, ha una figlia di quattro anni, Ludovica, frutto di una precedente relazione, ed è molto legato ai genitori che erano presenti in studio per applaudirlo. Il suo obiettivo, come aveva confessato all’inizio dell’avventura a, era ...

