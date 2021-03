Bugo si infuria con i critici musicali | Sono qui | smettete di schernirmi per la lite con Morgan

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bugo infuria

ilGiornale.it

Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove siaè qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall'...... chiedendosi con insistenza se la soubrette abbia o meno gli slip : la polemicasui social ... la maleducazione' (2020) Colpo di scena nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020 :e ...Il cantante reagisce a polemiche e commenti e ai giornalisti musicali: “Mi scherniscono per la cosa di un anno fa a Sanremo” ...Non è davvero Sanremo finché non scoppia una polemica. Dopo il segno della croce di Amadeus e i problemi tecnici che hanno dominato la terza serata del festival, il quarto giorno di Sanremo si apre co ...