Antonio Baldino | una tromba a tutto tondo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera, alle ore 19, il salotto musicale virtuale di Le Cronache, “In prima fila con…” ospiterà il musicista salernitano, per ascoltare e parlare del suo universo musicale Di Olga Chieffiin grande spolvero stasera alle ore 19 nel salotto virtuale del quotidiano Le Cronache, un appuntamento ormai abituale per i lettori, che riesce a infrangere ogni inutile barriera tra i generi musicali. Sarà il trombettista salernitanoa schizzare in suoni e parole, in un ferace confronto con la nostra redazione e con quanti vorranno seguirci, il suo universo originale e iridescente, che spazia dai concerti alle collaborazioni televisive con Paolo Belli a Ballando con Le Stelle o in teatro, al seguito di Christian De Sica. Diversi i progetti che andremo a presentare, in particolare il suo ultimo progetto discografico, ...

