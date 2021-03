Amici 20 | un concorrente fa coming out con Maria De Filippi

(Di venerdì 5 marzo 2021)20 sbarca su Amazon Prime video e unfaout insieme aDeche ha letto una sua lettera20 arriva con un pomeridiano speciale su Amazon Prime Video dal titoloSpecial. Il nuovo format prevede puntate di 50 minuti e la prima è iniziata davvero con il botto. Dopo aver vistoDeradunare tutti gli allievi in studio, ad ognuno di loro è stato chiesto di annotare su un diario le proprie emozioni, ansie, paure, sentimenti e idee. Subito i ragazzi si sono messi all’opera dando sfogo al proprio flusso di coscienza. La prima a parlare è la ballerina Giulia, che ha voluto esternare davanti a tutti il suo amore per il cantante Sangiovanni. Successivamente la parola è passata a ...

Andrea Cerioliufficiale dell' Isola dei Famosi 2021 . Il suo nome girava già da tempo come anticipato daglidi Blogo , oggi Giuseppe Porro avvalora questa indiscrezione anche per merito degli ...... sbaragliando qualsiasi. 'Finché sei in tempo tira E non sbagliare mira Probabilmente ... Nel 2014 pubblica insieme agliNicolò Fabi e Max Gazzè Il Padrone della Festa', un album che ...Prosegue l'appuntamento con gli speciali di Amici 20 e le anticipazioni ufficiali rivelano che questo sabato 6 marzo andrà in onda una nuova puntata su Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Settimana ...Il popolare talent show di Mediaset Amici è disponibile su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi, 5 marzo, con una serie di appuntamenti ...