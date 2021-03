Zingaretti show | “Mi dimetto” ovvio se c’è il congresso

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti show

...che si sono 'tutti risentiti' per le sue battute della prima serata su Paolo Fox e su. ... Unonelloa tutti gli effetti. Fiorello invece gioca con i palloncini e dopo avere guardato ...Con me invece se l'è presa il Pd perché ho parlato die della D'urso. Ma perché stanno ...di Elodie, che balla e canta sul palco dell'Ariston tra vecchi e nuovi successi, i suoi e di ...Zingaretti show: "Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto".«Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie». Lo scrive su Facebook Nicola ...